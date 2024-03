Départ de Mbappé - PSG : Gros désaccord avec le Qatar ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été, à moins d'un énorme retournement de situation. Pour pallier le départ de la star du PSG, le Qatar aurait pour priorité de recruter Luis Diaz. Toutefois, Luis Campos ne serait pas vraiment emballé par l'idée d'arracher l'attaquant colombien de 27 ans à Liverpool.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé joue sa toute dernière saison à Paris. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Le Qatar veut remplacer Mbappé par Diaz

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, trois clubs ont formulé une offre à Kylian Mbappé à ce jour : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. Et, pour le moment, le club merengue est en pole position pour boucler la signature de l'attaquant du PSG. D'ailleurs, le Real Madrid va finaliser le transfert de Kylian Mbappé, à moins d'un énorme retournement de situation. De son côté, le Qatar a déjà déniché le successeur de la star du PSG.

Luis Enrique n'est pas fan de Luis Diaz