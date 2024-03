PSG : Mbappé le martyrise même en équipe de France !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est devenu un buteur hors pair et a dépassé la barre des 300 buts en carrière en novembre dernier. Et au fil des années, Mbappé a perfectionné un geste devant le but, qui est de refermer son pied et de placer une frappe croisée souvent imparable pour les gardiens. Brice Samba l’a vécu en tant qu’adversaire et coéquipier. Il raconte.

Il y avait le plat du pied opposé de Thierry Henry, le geste signature de la légende des Gunners qui a enchanté les supporters d’Arsenal et partout où il est passé. Et à présent, il y a la frappe croisée de Kylian Mbappé via laquelle il ferme son pied. Ce geste a souvent des effets dévastateurs sur la défense adverse et surtout le gardien de but. Alex Remiro peut en témoigner puisqu’il en a été la victime lors de Real Sociedad - PSG (1-2) lors du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions le 5 mars dernier.

Brice Samba : «Le ballon se décale sur la droite, il enchaîne super vite et tire entre les jambes du défenseur»

D’ailleurs, Kylian Mbappé a mimé son geste de finition lors de sa célébration. Cette frappe croisée et soudaine est devenue en quelque sorte sa marque de fabrique. Adversaire en club et coéquipier de Mbappé en équipe de France, Brice Samba sait pertinemment à quel point le capitaine des Bleus est dangereux dans ce cas de figure et l’a vécu cette saison avec son RC Lens. Pour Infosport+ , l’international français a profité du rassemblement en équipe de France pour évoquer cette arme de Kylian Mbappé. « Pourquoi la spéciale pied fermé de Kylian Mbappé est dure à lire pour un gardien ? Déjà parce que le ballon se décale sur la droite et il enchaîne super vite et tire entre les jambes du défenseur. Ce qui fait que tu ne vois pas le départ du ballon. A la télé et dans le but, on n’a pas la même vision des choses ».

«Il n’y en a pas 10 000 des Kylian Mbappé vous savez»