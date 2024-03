PSG : Il raconte son énorme calvaire à Paris !

Alexis Brunet

Parfois, il arrive que certains clubs n'aient pas le nez creux en matière de recrutement. Les supporters parisiens doivent sûrement se dire ça pour Apoula Edel. Le portier a gardé les buts du PSG pendant quatre ans, et cela n'a pas été un franc succès. Ce dernier est plus connu dans la capitale pour ses boulettes que pour ses arrêts. Mais avec du recul, l'ancien international arménien pense avoir été le bouc émissaire.

Si aujourd'hui c'est Gianluigi Donnarumma qui garde les buts du PSG, il y a quelques années, c'était Apoula Edel qui occupait ce poste. Le portier est resté quatre ans à Paris, mais il n'a disputé que 71 matches avec le club de la capitale. Il a notamment marqué les esprits par ses erreurs et ses boulettes, et il n'est pas resté dans les cœurs des supporters parisiens.

Le bouc émissaire Apoula Edel

Pour le podcast La Voix des Gardiens , Apoula Edel est revenu sur son passage au PSG. Le portier pense notamment avoir été pris comme bouc émissaire dans la capitale. « J’étais le bouc émissaire de Paris ! Ce n’est pas forcément sur le coup. C’est tout ce qu’il y a autour après qui était un peu plus difficile à encaisser parce qu’à cette période-là, je me suis, bon avec du recul hein, je me suis senti, comment dire, j’étais un peu le bouc émissaire de Paris à cette époque-là. Quand je faisais un bon match, c’était normal et le jour où je me loupais : Oulah, il n’a pas le niveau ! Il est machin, il est machin machin... Quand-même... »

Tous les gardiens font des erreurs, selon Apoula Edel