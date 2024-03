PSG : Une pression nationale sur Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG va témoigner du départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Et alors que le capitaine de l’équipe de France semble être destiné à signer en faveur du Real Madrid, ce transfert lui coûterait sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. Cependant, une pression politique tomberait sur Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG qu’il quittera le 30 juin prochain… pour le Real Madrid ? Le suspense est toujours de mise puisqu’aucune annonce concrète n’a été effectuée tant par le club merengue que par le clan Mbappé. Néanmoins, l’avenir international du joueur est d’actualité avec l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mbappé «veut y aller, mais ce n'est pas sûr», quelle issue pour les JO ?

Le Real Madrid a envoyé un email fin février via lequel le leader de Liga expliquait à la Fédération française de football qu’Eduardo Camavinga, que Ferland Mendy et ses autres joueurs français n’allaient pas avoir la possibilité de vivre cette expérience olympique à Paris. Quid de Kylian Mbappé pressenti pour le Real Madrid donc ? Des sources proches du capitaine de l’équipe de France ont fait passer le message suivant à The Athletic. « Il veut y aller, mais ce n'est pas sûr ».

La FFF, le ministère des sports et des coéquipiers du PSG mettent la pression à Mbappé