PSG - Real Madrid : Mbappé les a tous déçus !

Thomas Bourseau

Cette année 2024 semble être la bonne pour sonner le glas du feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid. A cinq reprises, le club merengue s’est fait avoir soit par le PSG ou par le joueur par le passé. Déçu, le Real Madrid n’a pas été la seule institution européenne à éprouver ce sentiment après des tentatives de transfert ratées pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Arsenal, Manchester City et Liverpool en ont fait l’expérience…

Kylian Mbappé est, à 25 ans, l’un des meilleurs joueurs de la planète. En outre, il a été sacré champion du monde en 2018, est devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG en mars 2023 et, dans le même temps, capitaine de l’équipe de France. Mais avant tout cela, Kylian Mbappé était une jeune promesse de l’AS Monaco lorsqu’en 2016, Arsène Wenger s’est manifesté en essayant de l’attirer du côté d’Arsenal, sans succès.

Arsène Wenger en 2016 pour Arsenal

Arsène Wenger est réputé pour être allé chercher des joueurs français pour son Arsenal. Thierry Henry, Patrick Vieira, Gaël Clichy, Emmanuel Petit et bien d’autres… Tous ont été recrutés par Arsène Wenger et Kylian Mbappé aurait pu rejoindre cette lignée des « Frenchies » des Gunners en 2016. Alors qu’il faisait ses classes à l’AS Monaco et qu’il se trouvait dans l’incertitude quant à son avenir, Mbappé décidait finalement de rester à l’ASM en recalant Arsenal comme Arsène Wenger le dévoilait pour beIN SPORTS en 2021. « J'étais chez lui au moment où il ne savait pas s'il devait prolonger son contrat avec Monaco. Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement. Je pense que chaque club a plein d'histoires comme celle-là. A Milan, à Manchester, à Arsenal, à Chelsea... Il y a ce genre d'histoires partout ».

Pep Guardiola en 2017 pour Manchester City… et pas seulement !

Ayant vu de ses yeux l’étendue du talent et l’éventuelle progression de Kylian Mbappé dans les années qui allaient suivre lors des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions entre l’AS Monaco et Manchester City, Pep Guardiola ne se serait pas fait prier pour tenter sa chance dans l’énorme feuilleton Kylian Mbappé de l’été 2017 qui a finalement tourné en faveur du Paris Saint-Germain. The Athletic a dévoilé ces dernières heures que Pep Guardiola aurait, en personne, pris contact avec Mbappé en 2017 afin de boucler ce transfert XXL. Et par la suite, l’entraîneur de Manchester City aurait au moins à deux autres reprises essayé de recruter Kylian Mbappé sans que la temporalité de ces tentatives soient révélées par le média anglais.

Jürgen Klopp en 2017 et en 2020 pour Liverpool

Un an plus tard, Kylian Mbappé a explosé aux yeux de l’Europe. Son choix de rester à Monaco s’est avéré payant puisque l’ASM a été sacré champion de France et s’est hissé jusqu’au stade des demi-finales de la Ligue des champions en éliminant au passage le Manchester City de Pep Guardiola et le Borussia Dortmund. La marche Juventus fut trop haute pour la bande de Leonardo Jardim, mais les performances en Ligue 1 et en C1 de Mbappé furent telles, que Jürgen Klopp se serait lui-même déplacé en France pour l’inciter à rejoindre Liverpool. L’Équipe a révélé à la fin de l’année 2023 que l’entraîneur des Reds aurait discuté dans un avion survolant Nice et Monaco avec le clan Mbappé de la possibilité d’un transfert à Liverpool.



Une version des faits que Kylian Mbappé en personne a partiellement confirmé au cours d’une interview accordée au Daily Telegraph en mai 2022 après sa prolongation de contrat au PSG. « On a parlé un peu, mais pas trop. On a un peu parlé. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander. C’est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ». Mais au final, c’est le PSG qui gagne en 2017.



Le 25 avril 2020, en plein confinement, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Jürgen Klopp ne se tournait pas les pouces. Au contraire, le coach allemand avait contacté Wilfrid Mbappé, père et représentant du Français, dans l’optique de lui vendre le projet sportif mis en place à Liverpool tout en prenant la température au sujet de la position de son fils concernant son avenir au Paris Saint-Germain. En mai de la même année, le10sport.com vous affirmait en outre que Klopp avait également eu Kylian Mbappé au téléphone, flatté, mais que le principal intéressé avait tranché : ce serait soit le PSG soit le Real Madrid.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid prépare encore un sale coup https://t.co/xTK4xjhL0S pic.twitter.com/8NOMa8ZtJD — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Le Real Madrid choqué par la décision de Mbappé en 2022