Mercato - PSG : Grosse tension dans le clan Mbappé ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Chargée de mener les négociations avec le club merengue, Fayza Lamari - mère et agent du joueur du PSG - s'est montrée dure en affaires. Ce qui a créé une tension avec Kylian Mbappé, ayant décidé d'intervenir.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a scellé définitivement son avenir. En effet, le numéro 7 du PSG a décidé de partir librement et gratuitement cet été. Et il a déjà fait passer le message à Nasser Al-Khelaïfi, le président du club rouge et bleu.

Fayza Lamari était trop gourmande ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour finaliser le transfert de Kylian Mbappé. Ayant déjà formulé une offre au joueur - à l'instar de Manchester United et de Liverpool - le club merengue va accueillir la star de 25 ans cet été ; et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé a fait passer une consigne à sa mère