Luis Enrique : Le PSG a trouvé la perle rare ?

Thomas Bourseau

Le PSG a misé sur Luis Enrique l’été dernier qui sortait donc de six mois de pause après son départ de la sélection espagnole dans la foulée de la Coupe du monde. Le Paris Saint-Germain peut se vanter d’avoir trouvé l’entraîneur idéal si l’on en croit Deco.

Luis Enrique est venu remplacer Christophe Galtier à la dernière intersaison sur le banc de touche du PSG. Avec l’ex-joueur et entraîneur du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, version QSI, a mis la main sur le deuxième coach seulement à avoir remporté la Ligue des champions avant de débarquer au club. Et sur tous les points, Enrique est une bonne pioche selon Deco.

«C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne»

En cette semaine de trêve internationale, Deco a pu se libérer quelques heures de son agenda afin de donner une interview à la Cadena SER, radio catalane. Le directeur sportif du FC Barcelone, et alors que le Barça est cité comme étant l’éventuelle prochaine destination de Luis Enrique pour l’après-Xavi, a dit tout le bien qu’il pensait de l’entraîneur du PSG qui ne s’est pas trompé dans la nomination de son coach l’été dernier. « Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur. Nous sommes attentifs, mais nous n'avons rien fait jusqu'à ce que toute la question soit clarifiée... Avec le fair-play, que pouvons-nous faire ? ».

