PSG : Zaïre-Emery prend une décision radicale ?

L'été prochain pourrait être très chargé pour certains joueurs français qui envisagent de faire le doublé Euro-JO, avec l'ambition de décrocher deux trophées dont une médaille olympique à Paris. Parmi les joueurs concernés, Warren Zaïre-Emery fait partie des ceux qui pourraient être à la fois importants sous les ordres de Didier Deschamps puis de Thierry Henry. Mais le milieu du PSG pourrait être amené à choisir.

Les débats sont encore loin d'être terminés concernant les joueurs qui participeront aux JO. Et pour cause, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs car le tournoi olympique n'est pas sur des dates FIFA. Et surtout, il débutera seulement 10 jours après la finale de l'Euro, et certains pourraient donc faire un enchaînement du 14 juin, date du premier match de l'Euro, au 11 août, le jour de la finale du tournoi olympique. Le tout après une saison déjà très longue. Mais cela ne semble pas effrayer Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery ouvre la porte à l'enchaînement JO et Euro

« C'est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après, je ne sais pas où je serai. Je donnerais tout si j'y suis pour aider l'équipe de France. Si c'est possible pourquoi pas mais je ne choisis pas. C'est une fois dans la vie, si je peux, participer je le ferais », confiait le milieu de terrain du PSG en conférence de presse mardi.

S'il doit choisir, WZE sait déjà ce qu'il fera