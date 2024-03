«Je ne m’arrêterai pas», il veut tout relancer pour Mbappé

Benjamin Labrousse

En juillet prochain se tiendra le tournoi olympique de football à Paris. Sélectionneur de l’équipe de France pour cette compétition, Thierry Henry ne devrait pas pouvoir compter sur la présence de Kylian Mbappé en raison de la signature de ce dernier en faveur du Real Madrid. Néanmoins, l’ancienne gloire des Bleus va tenter le tout pour le tout avec la star du PSG. Explication.

Kylian Mbappé dispute ses derniers matchs avec le PSG. L’attaquant français va quitter Paris à l’issue de son contrat en juin prochain, et s’apprête à vivre un été animé. Capitaine de l’équipe de France, le Bondynois souhaitait enchaîner Euro et Jeux olympiques avec les Bleus. Néanmoins, le Real Madrid, probable futur club de Mbappé, a récemment informé la FFF qu’aucun de ses joueurs ne devrait pouvoir participer aux JO…

PSG : Zaïre-Emery interpelle Mbappé pour son départ ! https://t.co/1wgpA8c2Yz pic.twitter.com/n417v09aGl — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« J’essaierai jusqu’au bout »

Auprès du Parisien , Thierry Henry s’est exprimé à ce sujet. « Si tel devait être le cas, je continuerais à demander. Je ne m’arrêterais pas là. On parle de Kylian, mais là-bas il y a aussi Camavinga, Tchouaméni et Mendy. J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe » , a affirmé le sélectionneur de l’équipe de France olympique.

« Qui s’arrête au premier refus ? »