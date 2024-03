PSG : Mbappé privé de son rêve, Zaïre-Emery prend position

Benjamin Labrousse

En janvier dernier, Kylian Mbappé affirmait rêver de pouvoir participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Néanmoins, la star du PSG devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain, et le club madrilène ne souhaite pas libérer ses joueurs pour les JO. Invité à s’exprimer à ce sujet, Warren Zaïre-Emery s’est montré évasif.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. En juin prochain, le contrat liant le numéro 7 au club parisien expirera, tandis que tout indique que ce dernier va prochainement s’engager au Real Madrid. Mais cette signature en Espagne pourrait comporter un gros sacrifice pour le crack de Bondy. En effet, en janvier dernier, Mbappé déclarait auprès de GQ vouloir participer aux Jeux olympiques avec l’équipe de France en juillet.

« Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale »

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté » , expliquait ainsi Kylian Mbappé auprès du magazine. Néanmoins, le Real Madrid, futur club de la star du PSG, aurait informé la FFF qu’il ne laisserait aucun de ses joueurs prendre part aux Jeux olympiques cet été…

« Sa présence aux JO, ce n'est pas à moi de parler »