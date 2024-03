PSG : Zaïre-Emery interpelle Mbappé pour son départ !

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Meilleur buteur de l’histoire au sein du club parisien, le numéro 7 pourrait voir sa relève déjà assurée par Warren Zaïre-Emery à Paris. Coéquipier de Mbappé en club et en sélection, le crack de 18 ans a d’ailleurs évoqué le futur départ de ce dernier en conférence de presse.

Une page se tourne au PSG. Après sept saisons passées au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé s’en va. L’attaquant de 25 ans devrait sauf énorme surprise, s’engager en faveur du Real Madrid en juin prochain, date à laquelle son contrat avec le PSG expirera. Si désormais, Paris souhaite poursuivre sa nouvelle politique sportive axée sur le développement collectif et sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, Warren Zaïre-Emery apparaît déjà comme un possible leader à l’avenir…

Warren Zaïre-Emery déjà averti du départ de Mbappé

Formé au club, extrêmement talentueux, et doté d’un très bon esprit, le numéro 33 est même devenu international Français en novembre dernier. Désormais, Warren Zaïre-Emery côtoie Kylian Mbappé à la fois au PSG et en équipe de France. Et forcément, le natif de Montreuil est d’ores et déjà averti du départ prochain du Bondynois en fin de saison, ce dernier ayant prévenu ses coéquipiers Parisiens au cours du mois de février...

« C'est sûr qu'on aimerait garder Kylian au club »