PSG : Un joueur à l’hôpital, il sort du silence avec un témoignage choc

Recruté pour environ 80M€ au total, Gonçalo Ramos a connu des débuts poussifs au PSG. Et pour cause, l’attaquant portugais a été handicapé par d’importants problèmes de santé durant la première partie de saison. L’ancien buteur de Benfica est d’ailleurs revenu sur son calvaire durant le mois de décembre.

Arrivé l'été dernier en provenance de Benfica sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Gonçalo Ramos a vécu une intégration difficile, notamment à cause d'un virus qu'il a contracté durant l'automne. Dans les colonnes de Record , il sort d'ailleurs du silence sur cette période très difficile.

Les révélations de Ramos

« J'ai eu un mois de décembre difficile. J'ai commencé par un virus, qui s'est ensuite transformé en une infection du côlon. J'ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger et avec une très forte fièvre. J'ai fini par aller à l'hôpital quatre ou cinq fois et j'ai été mis sous perfusion. J'ai perdu huit kilos et en période d'adaptation à la France, ajouter cette mésaventure n'a pas aidé. Ensuite, j'ai dû reprendre du poids en pleine saison, en faisant la pré-saison en janvier ce qui n'est pas évident », avoue l’attaquant du PSG avant de poursuivre.

