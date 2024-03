Surprise, un joueur du PSG a disparu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La suspension de Gianluigi Donnarumma durant la première partie de saison coïncidait avec la blessure de Keylor Navas. Par conséquent, c'est Arnau Tenas qui a dépanné de façon brillante dans les buts du PSG. Et pourtant, le portier espagnol n'a plus été reconduit et semble avoir disparu de la circulation.

Lorsque Gianluigi Donnarumma a été expulsé sur la pelouse du Havre, c'est le jeune Arnau Tenas qui l'a remplacé puisque Keylor Navas était blessé. Et le portier espagnol a impressionné dans les buts du PSG, au point d'être reconduit pour les deux rencontres suivantes, en étant à chaque fois convaincant.

Où est passé Arnau Tenas ?

Et pourtant, Arnau Tenas a disparu des radars. En effet, depuis le retour de blessure de Keylor Navas, le Catalan, sous contrat jusqu'en 2026, n'a plus rejoué, et bien qu'il incarne l'avenir du PSG, sa situation intrigue, d'autant plus qu'il avait laissé une très bonne impression, notamment par son jeu au pied.

Navas la doublure de Donnarumma

En effet, depuis son retour de blessure, Keylor Navas a repris son rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma et était ainsi aligné contre Reims en Ligue 1 dimanche (2-2). Et pourtant, le portier costaricien devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, tandis qu'Arnau Tenas semble incarner l'avenir.