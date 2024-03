Mercato : A l’OM, le verdict est tombé pour Gasset !

Thomas Bourseau

Le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset débarquait à Marseille avec une mission simple : remettre sur les rails la locomotive de l’OM. Et jusqu’ici, c’est un carton plein pour le technicien de 70 ans. De quoi revoir le deal initial d’intérimaire jusqu’en fin de saison. Pas vraiment. Explications.

Jean-Louis Gasset a été intronisé entraîneur intérimaire le 18 février dernier, quelques heures seulement après le licenciement de Gennaro Gattuso qui aura réussi à faire mieux que son prédécesseur Marcelino. L’Italien a tenu 145 jours sur le banc de touche de l’OM lorsque l’Espagnol avait jeté l’éponge au bout de 78 jours.

5/5 pour Gasset depuis son arrivée, une aventure éventuellement prolongée ?

Depuis l’arrivée de Gasset, l’OM reste sur un sans-faute avec cinq victoires en autant de rencontres, une qualification en 1/8ème de finale de Ligue Europa et une véritable option prise pour le 1/4 de finale après son succès 4 buts à 0 à l’Orange Vélodrome jeudi dernier face au Villarreal de Marcelino. Et maintenant ? Une prolongation de contrat pour Gasset ? Son aventure à l’OM est censée arriver à son terme en fin de saison et la situation resterait inchangée selon L’Équipe .

Ni Gasset ni l’OM entend continuer la saison prochaine

A en croire les informations divulguées par le quotidien sportif, que ce soit Jean-Louis Gasset ou le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria, personne ne souhaiterait à ce jour prolonger leur collaboration après la fin de la saison. Quand bien même, les dirigeants estimeraient qu’il est quoi qu’il arrive trop tôt pour se positionner sur la question de l’avenir de Gasset.