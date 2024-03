OM : Il annonce le jackpot avec Gasset !

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Jean-Louis Gasset à l'OM a eu des effets immédiats. Le vestiaire n'a pas tardé à adhérer au discours de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui a remporté dimanche soir, son cinquième match à la tête du club phocéen. Ulisses Garcia a tenu des propos élogieux sur son coach en zone mixte.

Jean-Louis Gasset reçu cinq sur cinq ! Dimanche soir, le nouvel entraineur dirigeait son cinquième match à la tête du club phocéen et comme lors des quatre précédents, son équipe l'a emporté. Les observateurs saluent le travail de Gasset, ses joueurs également.

«Il nous a mis tous en confiance»

Ulisses Garcia a souligné l'apport du nouveau coach de l'OM en zone mixte après le succès face au FC Nantes. « Oui, le coach a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, il nous a mis tous en confiance comme je l'ai dit, il a vraiment inclus toute l'équipe et il nous a vraiment donné cette confiance et ce calme », a confié la recrue hivernale olympienne.

«C'est tout le mérite du staff, de l'équipe et du travail qu'on a fourni au quotidien»