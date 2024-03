OM : Gasset évite un gros flop à 30M€

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est arrivé à l'OM pour succéder à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a métamorphosé ses joueurs. En plein doute depuis qu'ils sont arrivés l'été dernier, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye revivent sous les ordres du Montpelliérain. Recrutés pour près de 30M€, les Sénégalais commencent enfin à justifier leur prix.

Et de cinq pour Jean-Louis Gasset qui, grâce à la victoire face au FC Nantes dimanche soir, est devenu le premier entraineur de l'OM à remporter ses cinq premiers matchs sur le banc phocéen. L'effet Gasset a été immédiat sur La Canebière et l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a même réussi à relancer des joueurs qui étaient au fond du trou. Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye en sont les parfaits exemples.

Ndiaye et Sarr revivent sous Gasset

Jean-Louis Gasset a décidé de faire confiance à Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr depuis sa nomination. Le premier a marqué deux buts et délivré une passe décisive en cinq matchs tandis que le second a inscrit un but pour 4 passes décisives, obtenant même un pénalty face à Villarreal. Les deux sénégalais reviennent de très loin et il était même question d'un départ de Sarr cet hiver, seulement six mois après son arrivée. La somme additionnée de leur transfert atteint les 30M€ et ça tournait à nouveau à la catastrophe industrielle pour l'OM. Heureusement, Gasset a su trouver les mots pour les relancer de belle manière. La suite s'annonce prometteuse pour les deux feu follets qui ont jusqu'à la fin de la saison pour justifier l'investissement dont ils ont fait l'objet lors du mercato.

Gasset élogieux sur Sarr