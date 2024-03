Mercato : L’OM a tout fait pour éjecter un joueur !

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’a pas vraiment fait l’unanimité lors de son passage au club. D’ailleurs, un an après son arrivée la direction semble l’avoir poussé vers la sortie, avec un prêt au Genoa qui a finalement été bouclé, avec notamment une option d’achat à 25M€ qui peut être activé avant la fin de la saison.

Il devait devenir le nouveau fer de lance de l’attaque, mais Vitinha a surtout tout d’un flop, avec ses buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM. Les critiques n’ont d’ailleurs pas manqué pour l’attaquant portugais, qui a ainsi quitté le club lors du dernier mercato hivernal.

« En janvier, j'ai senti que je devais partir »

Dans un long entretien publié ce vendredi par La Gazzetta dello Sport , il est revenu sur son passage compliqué à l’OM et a expliqué avoir en quelque sorte compris que cet hiver le moment était venu pour lui de changer d’air. « En janvier, j'ai senti que je devais partir et j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour me retrouver » a déclaré Vitinha, qui semble se plaire au Genoa, où il est prêté.

« J’aimerais rester, mais… »