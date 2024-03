OM : Il déballe tout après son transfert historique

Axel Cornic

Recruté pour 32M€ lors du mercato hivernal 2023, Vitinha n’a jamais vraiment convaincu à l’Olympique de Marseille. Il a ainsi été poussé vers la sortie moins d’un an après et a été prêté en Italie au Genoa, qui pourrait décider de le garder en fin de saison grâce à une option d’achat fixée à 25M€.

Plus gros investissement de l’histoire de l’OM, Vitinha n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler un pari gagnant. Arrivé de Braga en janvier 2023, l’attaquant n’aura en effet marqué que 5 buts en 32 rencontres de Ligue 1 et il y a seulement quelques semaines il a été prêté du côté du Genoa.

« J'ai ressenti le poids supplémentaire causé par mon prix et cela a eu un impact »

Dans un long entretien publié ce vendredi dans La Gazzetta dello Sport , le Portugais est revenu sur son passage compliqué à l’OM. « Quand je suis allé à l’OM, c’était la première fois que je quittais ma zone de confort et aussi la première expérience à l’étranger. Et ce n'est pas tout : j'ai ressenti le poids supplémentaire causé par mon prix et cela a eu un impact » a déclaré Vitinha, qui en est à 1 but en 6 matchs avec le Genoa pour le moment.

Trop de pression ?