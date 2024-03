Mercato - OM : Vitinha fait une grande annonce

Axel Cornic

Un an seulement après son arrivée, Vitinha a quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal. L’attaquant a été prêté au Genoa, qui pourrait décider de le garder la saison prochaine en levant son option d’achat à 25M€… ce qui ne devrait pas déplaire au principal intéressé, qui semble être heureux en Serie A.

Gros investissement de Pablo Longoria en janvier 2023, Vitinha n’a jamais vraiment convaincu à l’OM. Ainsi, l’attaquant a été poussé vers la sortie seulement un an après et à 24 ans, il a connu un nouveau championnat avec le Serie A.

Vitinha s’est fait une place au Genoa

Le Portugais a ainsi été prêté au Genoa, actuellement 12e de Serie A, où il a pour le moment disputé six matchs de championnat et marqué un but face à Monza (2-3), le 9 mars dernier. De bon augure pour l’option d’achat de 25Me présente dans son contrat et qui pourrait être une excellente nouvelle pour l’OM ? Rien n’est moins sûr, puisque récemment le directeur sportif Marco Ottolini a renvoyé tout discours à la fin de la saison.

« J’aimerais rester, mais… »