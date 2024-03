Mercato : Jackpot à 25M€, l’OM reçoit une première réponse !

Axel Cornic

Recruté pour plus de 30M€ en janvier 2023, Vitinha n’aura jamais vraiment convaincu à l’Olympique de Marseille et il a finalement quitté le club un an après. Dans les derniers jours du mercato hivernal, l’attaquant a en effet été prêté au Genoa... où l’on semble assez satisfaits de son rendement !

Il devait devenir le grand attaquant que cherchait l’OM, mais Vitinha n’aura finalement duré qu’une année. Le jeune portugais est en effet parti en janvier dernier, avec un prêt vers le Genoa, qui pourrait décider de le garder grâce à une option d’achat fixée à 25M€.

L’OM pourrait récupérer 25M€ !

Pour le moment, les choses se passent assez bien pour Vitinha, même si son club pointe actuellement à la 12e place de Serie A. Il a disputé six matchs sur les sept possibles depuis le début du mois de février, marquant un but face à Monza lors de la 28e journée du championnat (2-3). Face à la Juventus ce dimanche (0-0), il a même fêté sa première titularisation avec 90 minutes pleines et un match nul arraché par son équipe.

« Nous sommes satisfaits de Vitinha, voyons ce qui se passera d'ici la fin de la saison »