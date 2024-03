PSG - Luis Enrique : L’annonce cash d’un club sur son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Enrique susciterait les convoitises du FC Barcelone selon la presse espagnole. L’ancien club de l’entraîneur ne serait pas contre l’idée de le rapatrier pour en faire le successeur de Xavi, mais le président Joan Laporta l’assure, aucun contact n’a été initié.

Pour la sixième fois en douze ans, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des champions à l’occasion des quarts de finale. Un nouveau chapitre dans la rivalité européenne qui oppose les deux clubs, qui ont également eu l’occasion de se faire face sur le marché des transferts. D’après la presse catalane, la formation blaugrana lorgnerait aujourd’hui Luis Enrique pour la succession de Xavi, qui a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison. Le Barça est un club spécial pour l’entraîneur du PSG, passé du côté du Camp Nou en tant que joueur puis technicien. Interrogé sur ce dossier, Joan Laporta a lâché sa vérité.



« Nous n'avons pas parlé à Luis ni à personne d'autre »

« J'aime beaucoup Luis, il a du caractère, de la personnalité, il est très bon, c'est un homme à part entière et j'aime ce type de personne. Mais nous n'avons pas parlé à Luis ni à personne d'autre en raison du respect que nous avons pour Xavi , a réagi le président du FC Barcelone, interrogé par Mundo Deportivo. Je dis que celui qui veut venir au Barça devra attendre jusqu'à la fin parce que nous ne toucherons à rien tant que Xavi n'aura pas pris sa décision. S'il prend la décision de partir, ceux qui veulent vraiment venir au Barça devront attendre et ils attendront. S'ils n'attendent pas, il ne se passera rien, nous avons une solution. »

« Je ne serai pas celui qui va rompre le contrat »