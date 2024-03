PSG : Luis Enrique annonce un coup de fil de l’étranger !

Hugo Chirossel

Libre après avoir quitté son poste de sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique est arrivé l’été dernier au PSG pour prendre la succession de Christophe Galtier. Mais l’entraîneur espagnol aurait pu prendre une autre direction. En effet, il a révélé avoir été en contact avec deux formations de Premier League avant de rejoindre le club de la capitale.

Ce jeudi marquait le grand retour de Luis Enrique sur Twitch . Lorsqu'il était sélectionneur de l’Espagne, l’entraîneur du PSG avait l’habitude de s’exprimer sur cette plateforme de streaming et répondre aux questions des internautes. Ce qu’il a fait pour la première fois depuis qu’il est à Paris, évoquant plusieurs sujets, notamment l’avenir de Kylian Mbappé.

« J'ai eu des contacts avec deux équipes anglaises juste avant de rejoindre le PSG »

Mais Luis Enrique a également parlé du sien. S’il a rejoint le PSG l’été dernier, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2025, le technicien espagnol aurait pu prendre une autre direction. En effet, il a indiqué avoir été en contact avec deux clubs anglais avant de finalement arriver à Paris. « J'ai eu des contacts avec deux équipes anglaises juste avant de rejoindre le PSG. J'ai choisi de ne pas y aller mais ça m'a servi. Ils ont choisi deux autres entraîneurs », a déclaré Luis Enrique, dans des propos relayés par L'Équipe . « Je suis complètement impliqué avec le PSG. Je continue à apprendre le français et j'espère bientôt le parler, même si c'est difficile . »

Luis Enrique ferme la porte au Barça