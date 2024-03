PSG : Le Qatar a trouvé le remplaçant de Mbappé, c’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar aurait ciblé sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. L'état-major du PSG aurait coché le nom de Luis Diaz, sous contrat avec Liverpool. Un choix soufflé par Antero Henrique, resté proche de la galaxie QSI. Mais ce choix ne ferait pas l'unanimité en interne, notamment auprès de Luis Campos. Alors êtes-vous plutôt enthousiaste ou dubitatif ?

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. Pour la première fois depuis 2017, le club parisien fera sans sa star, en partance pour le Real Madrid. Un vide qu'il faudra vite combler lors du prochain mercato estival. Le Qatar va devoir faire face à un véritable casse-tête où chaque force en présence va tenter de pousser pour sa préférence. Ancien directeur sportif du PSG, mais resté proche de Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique ferait, par exemple, le forcing pour Luis Diaz.





Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Un profil qui ne fait pas l'unanimité

Actuellement à Liverpool, l'international colombien aurait les faveurs d'Henrique, mais aussi de la direction du PSG. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Diaz coche plusieurs cases comme celle d'occuper le côté gauche, mais aussi de ne pas lésiner ses efforts sur le terrain. Des discussions auraient déjà débuté entre l'agent du joueur et donc Antero Henrique, qui semble piloter ce dossier. Une prise de pouvoir qui ne doit pas faire plaisir à Luis Campos, chargé en temps normal du recrutement parisien.

Le PSG travaillerait sur d'autres pistes

D'ailleurs, le responsable portugais n'aurait pas tardé à montrer son opposition. Selon lui, Luis Diaz n'est pas un profil qui correspond au PSG, surtout pas pour remplacer Kylian Mbappé. Campos aurait d'autres noms en tête. Ces dernières semaines, les pistes Rafael Leao, Victor Osimhen et même Lautaro Martinez ont été évoqués. Pour l'heure, aucune piste ne semble très avancée. A moins que le PSG ne décide d'opter pour une solution interne en rapatriant Xavi Simons ou alors en mettant le paquet sur le poste d'avant-centre. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos avaient d'ailleurs été recrutés pour occuper ce poste.



Et selon vous, quel joueur présente le profil idéal pour remplacer Mbappé ? A vos votes !