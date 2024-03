Mercato : Vitinha clashe l'OM !

Axel Cornic

Dans La Gazzetta dello Sport de ce vendredi, Vitinha est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille, qui s’est arrête en janvier dernier avec un prêt au Genoa. Un prêt qui semble plutôt satisfaire l’attaquant portugais… qui n’a pas hésité à glisser un tacle à peine voilé à la direction marseillaise !

Ces dernières années, peu d’attaquants ont réussi à s’imposer sur la durée à l’OM. Il faut dire que ce n’est pas simple vu l’énorme pression autour du club et c’est encore plus compliqué quand on est jeune, avec Vitinha qui est arrivé à 23 ans et qui n’a jamais semblé convaincre les Marseillais.

Vitinha aimerait rester au Genoa !

Plus gros transfert de l’histoire du club, il a été prêté lors du dernier mercato hivernal au Genoa, qui peut le garder grâce à une option d’achat fixée à 25M€. Interrogés sur cette option les dirigeants du club italien ont tout renvoyé à la fin de la saison, mais Vitinha a lui clairement laissé entendre qu’il aimerait bien rester. « J’aimerais rester, mais nous savons que dans ces discours certains facteurs entrent en jeu et ce n’est pas de mon ressort » a confié le joueur de propriété de l’OM, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, ce vendredi.

« De nombreux clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats »