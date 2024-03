Mercato - OM : Surprise, un attaquant annonce son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha n’a jamais pu justifier l’investissement du club phocéen pour son transfert. Cet hiver, il a donc quitté Marseille et s’est engagé avec le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et visiblement, le Portugais est heureux en Italie puisqu’il affiche sa volonté de rester au Genoa.

En janvier 2023, l'OM n'hésitait à faire une offre historique en faisant de Vitinha le joueur le plus cher de son histoire. Recruté pour 32M€ bonus compris en provenance de Braga, l'attaquant portugais n'a toutefois jamais convaincu, au point d'être poussé au départ cet hiver. Prêté au Genoa avec une option d'achat, Vitinha semble d'ailleurs s'épanouir loin de Marseille.

«J'ai senti que je devais partir et j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour me retrouver»

« Lorsque je suis allée à l'Olympique de Marseille, c'était la première fois que je sortais de ma zone de confort, et aussi ma première expérience à l'étranger. En plus de cela, j'ai ressenti le poids supplémentaire de mon inscription, ce qui a eu des conséquences. J'ai dû apprendre une nouvelle langue, m'habituer à vivre dans un nouveau pays et faire face à des difficultés familiales. J'ai tout de même considéré cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j'ai senti que je devais partir et j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour me retrouver », confie l’attaquant portugais dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

Vitinha veut rester au Genoa !