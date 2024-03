Mercato : 25M€ pour l’OM, un étonnant cadeau d’adieu de Strootman ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands flops de l’ère Frank McCourt, Kevin Strootman n’a pas vraiment laissé un grand souvenir à l’Olympique de Marseille, qu’il a définitivement quitté en juillet dernier. Parti au Genoa, il a récemment vu un autre mal-aimé marseillais débarquer à ses côtés avec Vitinha, avec qui il semble bien s’entendre.

Pablo Longoria n’a pas bouclé que des bons coups depuis son arrivée à l’OM. C’est notamment le cas de Kevin Strootman, qui a longtemps été considéré comme un poids mort pour le club marseillais avec ses blessures à répétition et surtout, son salaire mirobolant.

« Tout était plus simple avec Strootman, qui parle bien Français »

Il y en a eu un deuxième récemment avec Vitinha, plus gros transfert de l’histoire de l’OM, qui n’a marqué que six buts en l’espace d’un et qui a été prêté l’été dernier au Genoa… où il a été accueilli par Strootman ! « Tout le monde m’a aidé, même de ceux qui ne parlent ni Français ni Portugais » a expliqué l’attaquant de 24 ans, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . « Mais tout était plus simple avec Messias, qui comprend le Portugais et Strootman, qui parle bien Français ».

« J’aimerais rester, mais… »