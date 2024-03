OM : Un buteur annonce son prochain transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vitinha semble se plaire au Genoa. Le buteur portugais commence, peu à peu, à se faire une place dans le onze titulaire du club italien. Arrivé il y a seulement quelques semaines, le joueur s'est livré à cœur ouvert sur sa carrière et a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Serie A plutôt qu'à l'OM la saison prochaine.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM (32M€), Vitinha restera l'un des plus gros fiascos de Pablo Longoria. Le joueur portugais n'a jamais réussi à se défaire d'une pression, qui a accompagné son transfert en janvier 2023. Maladroit devant les cages, visiblement perturbé, Vitinha n'a eu d'autre choix que d'envisager un départ. L'OM a limité la casse en négociant avec le Genoa un prêt avec option d'achat fixée à 25M€. Une manière d'amortir la somme dépensée pour le faire venir.

« Nous verrons ce qui se passera d’ici la fin de saison »

Questionné sur l'avenir de Vitinha, Marco Ottolini a annoncé qu'aucune décision n'a encore été prise. « En janvier, nous avons inclus des joueurs d’avenir et nous sommes satisfaits de ce que fait Vitinha, de la façon dont il s’est positionné. Nous verrons ce qui se passera d’ici la fin de saison » a déclaré le directeur sportif du Genoa. Mais lors d'un entretien accordé à IL Secolo , l'attaquant a clairement ouvert la porte à un départ de l'OM.

Vitinha annonce la couleur