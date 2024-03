OM : Un joueur s’annonce à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2026, Valentin Rongier s’est imposé comme l’un des cadres de l’OM ces dernières saisons. Et l’ancien milieu de terrain du FC Nantes ne cache d’ailleurs pas son envie de s’inscrire sur le long terme avec le club phocéen. L’idée de s’inscrire sur le long terme est évoquée par Rongier.

Devenu un joueur majeur de l'OM depuis sa signature en 2019, Valentin Rongier est sous contrat jusqu'en 2026. Et A l’occasion de la kidférence de presse qui réunissait vingt enfants du programme Peuple Bleu&Blanc , l’ancien Nantais a ainsi évoqué son avenir à l’OM et la possibilité d’y rester longtemps.

«Donc je suis très bien ici et pourquoi pas»

« Pourquoi pas, je me sens très bien ici. En plus d'être un club exceptionnel, c'est une belle région, il y a tout pour être heureux ici. En vérité, il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil. Donc je suis très bien ici et pourquoi pas », lance le milieu de terrain français avant de poursuivre.

«On est très heureux ici»