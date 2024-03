PSG : Zaïre-Emery impressionne au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Il vient de fêter ses 18 ans, mais il a déjà tout d'un grand joueur. Titulaire indiscutable au PSG, Warren Zaïre-Emery est en train de prendre petit à petit une place en équipe de France. Sa première sélection face à Gibraltar (14-0) s'est conclue par un but et une sortie sur blessure. Face à l'Allemagne ce samedi et face au Chili mardi en amical, il pourrait encore se montrer et valider encore plus les mots élogieux des joueurs du Real Madrid : Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Déjà très en vue en fin de saison dernière, Warren Zaïre-Emery s'est totalement imposé dans le onze de départ du PSG de Luis Enrique. L'international français de 18 ans est très apprécié au sein du club de la capitale, lui qui a toujours indiqué vouloir faire une grande carrière au PSG. Mais certains au Real Madrid semblent être tombés sous le charme de la pépite française.

Tchouaméni élogieux envers Zaïre-Emery

Présent en conférence de presse jeudi, le milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur son nouveau partenaire en Bleu, Warren Zaïre-Emery : « On a discuté un petit peu, ce que je vois sur les séances c'est ce que je vois quand je le regarde jouer. C'est un super joueur et on est contents de l'avoir. »

«Je le sens discret, humble, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup»