Un ancien du PSG annonce une surprise avec Ibrahimovic

Hugo Chirossel

Star du PSG pendant quatre ans, entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic est réputé comme étant quelqu’un d’arrogant et pouvant parfois être très dur avec ses coéquipiers. Mais c’est une tout autre personne que décrit l’ancien parisien Javier Pastore, qui assure que le Suédois est bien différent dans l'intimité du vestiaire.

Joueur du PSG de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a marqué Paris de son empreinte. Si le Suédois est réputé pour avoir un caractère bien trempé, sa personnalité est tout autre en privé. C’est ce qu’a confié Javier Pastore, dans un entretien accordé à La Nacion , lui qui l’a côtoyé lors de ses années parisiennes.

« Le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu »

« Ibrahimovic a joué son personnage en tant que joueur, à l'extérieur, ce qui est très différent de son personnage à l'intérieur. Vous le voyez arrogant sur le terrain, s'il doit gifler son adversaire, il le fait, s'il veut rabaisser quelqu'un, il le fait même s'il y a 100 000 personnes. Dans ses déclarations, il est pédant, oui, il l'a toujours été. Mais au sein du groupe, c'est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu, le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma carrière », a déclaré Javier Pastore.

« Il a commencé à me convaincre que je devais être un gagnant chaque jour »