PSG : «Je suis un dieu», l’incroyable anecdote sur Ibrahimovic

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic a évolué le temps de quatre saisons au sein du club parisien. La légende suédoise n’a jamais manqué de se faire remarquer par certaines frasques restées célèbres à Paris, et à ce propos, son ancien coéquipier Benjamin Stambouli a révélé une incroyable anecdote datant de la saison 2015-2016.

En 2012, le PSG changeait de dimension. Arrivé à la tête du club un an auparavant, le fonds d’investissement QSI frappait un grand coup en recrutant Zlatan Ibrahimovic en provenance de l’AC Milan contre 21M€. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, le Suédois a permis au PSG de franchir un cap. Si son passage à Paris aura également été marqué par des échecs en Ligue des Champions, Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte l’histoire du club Rouge et Bleu .

Mercato : Un crack au PSG, Ibrahimovic peut tout gâcher ! https://t.co/JY5OyJt1Fj pic.twitter.com/MEKnIuHA9p — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« Ils se trompent totalement, je ne suis pas le roi, je suis un dieu ! »

S’il n’a passé que quatre ans au PSG, le Suédois était réputé pour son fort caractère et des déclarations parfois osées. Coéquipier de Zlatan Ibrahimovic lors de la saison 2015-2016 à Paris, Benjamin Stambouli a livré une incroyable anecdote sur l’ancien numéro 10 du PSG. « Ah Zlatan, quel personnage ! J’ai une anecdote marquante à son sujet. Un jour, un reportage lui était consacré à Téléfoot. Il m’avait demandé de lui traduire ce qu’on racontait sur lui. Je lui ai expliqué qu’on en parlait comme du roi de Paris. J’imaginais qu’il en serait flatté. Mais en fait pas du tout. Il était même très remonté et s’est exclamé : Ils se trompent totalement, je ne suis pas le roi, je suis un dieu ! » , a ainsi confié Stambouli auprès du Parisien .

« Je me rappelle aussi de son caractère, de sa force sur le terrain et de son leadership »