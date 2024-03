Il balance, le PSG et le clan Mbappé «se détestent»

Arnaud De Kanel

La situation serait de plus en plus tendue entre le PSG et le clan Kylian Mbappé. Le désamour entre les deux parties ne daterait pas d'aujourd'hui selon Romain Molina qui va même jusqu'à assurer que le club de la capitale et l'entourage du joueur se détestent.

C'est désormais acté. Après sept années passés à travailler ensemble, Kylian Mbappé et le PSG vont se séparer cet été. L'attaquant français a pris la décision de ne pas prolonger son contrat et il en a informé son président. L'aventure va donc prendre fin entre les deux parties, et on comprend mieux pourquoi si l'on en croit Romain Molina qui évoque de grosses tensions entre les Mbappé et le PSG.

Transfert XXL en vue, le PSG se fait rembarrer en Ligue 1 ! https://t.co/s3A3ZJUiOu pic.twitter.com/jEoeE6JGBU — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

«Il y a des gens du club qui détestent les Mbappé»

« Les deux parties se détestent, ça fait des années. Il y a des gens du club qui détestent les Mbappé, notamment la maman, qui cristallise énormément de rancoeur vis-à-vis de la direction parisienne », a relevé le journaliste dans un entretien accordé à Colinterview , avant de poursuivre.

«Ils ne s’aiment pas»