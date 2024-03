Le PSG va tout casser, Mbappé dévoile pourquoi !

Hugo Chirossel

Pour la première fois depuis trois ans, le PSG a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions après s’être qualifié face à la Real Sociedad en huitièmes. Mais l’objectif ultime du club de la capitale reste de remporter la C1. Justement, Kylian Mbappé estime que les Parisiens ont ce qu’il faut pour y parvenir cette saison.

Mardi dernier, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions en allant s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), après s’être imposé 2-0 lors du match aller. Cela faisait trois ans que le club de la capitale n’avait pas atteint ce stade de la compétition, qu’il rêve encore et toujours de remporter. Selon Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir les arguments nécessaires pour y parvenir cette année.

PSG : La succession de Mbappé menacée à l’étranger ! https://t.co/pJ1c8mbvaa pic.twitter.com/mZs1dQHsn8 — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

« Toutes les choses importantes que j'ai gagnées dans ma carrière, c'est quand j'avais un bon groupe »

« Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, si vous n'avez pas d'équipe, si vous n'avez pas de groupe, si vous ne partagez pas cela avec vos coéquipiers, avec l'entraîneur, avec le staff, vous ne pouvez pas gagner des choses importantes. Toutes les choses importantes que j'ai gagnées dans ma carrière, c'est quand j'avais un bon groupe, un groupe qui est là, qui travaille dur tous les jours, qui est gentil avec tous les joueurs. Il faut avoir cet esprit de famille et je pense que c'est le cas cette année », a déclaré Kylian Mbappé, dans un live organisé sur la chaîne YouTube du PSG.

« Nous voulons faire de grandes choses »