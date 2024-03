Incroyable reconversion pour Ibrahimovic, bientôt acteur de films X ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Echange hallucinant dans la presse italienne. Star du porno, Rocco Siffredi a profité d'un entretien à la Gazzetta dello Sport pour lancer une invitation à une légende du football italien et du Milan AC : Zlatan Ibrahimovic. L'acteur aux plus de 300 000 films pour adultes le verrait bien dans le monde du X.

Zlatan Ibrahimovic n'a pas quitté l'Italie. Depuis sa retraite des terrains à la fin de la saison dernière, le géant suédois a intégré l'organigramme du Milan AC. L'ancien du PSG assiste régulièrement aux matches de son équipe en tant que conseiller principal auprès des propriétaires et de la direction de l'AC Milan.

Le PSG se moque du RC Lens, il déballe tout https://t.co/Szd61xvWVn pic.twitter.com/2oB9zkImGS — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Ibrahimovic a débuté une carrière d'acteur

Parallèlement à sa carrière de dirigeant, Ibrahimovic a débuté une carrière d'acteur, qui se limite pour l'instant à une apparition dans le dernier Astérix et Obélix. Mais de son côté, Rocco Siffredi le verrait bien dans un autre genre cinématographique.

Rocco Siffredi envoie une invitation à Ibrahimovic