PSG - Mbappé : Réunion au sommet avec le Real Madrid ?

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ en direction du Real Madrid l’été prochain. Problème : le club merengue refuse catégoriquement de laisser ses joueurs français disputer les Jeux Olympiques, et Philippe Diallo prévoit donc une réunion au sommet pour tenter de changer la donne.

Kylian Mbappé peur d’ores et déjà s’attendre à un été 2024 particulièrement animé ! Premier élément, et non des moindres, le capitaine de l’équipe de France quittera le PSG étant donné qu’il a décidé de ne pas prolonger son contrat, et il est annoncé partant pour le Real Madrid. Mbappé rêve également de disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de Thierry Henry, mais l’écurie madrilène a déjà fait savoir à la FFF qu’elle ne laisserait aucun de ses joueurs français a disposition pour les JO. Et le président, Philippe Diallo, a déjà prévu une manœuvre pour changer les choses.

Diallo réagit pour Mbappé

Interrogé dans les colonnes du Figaro , le patron de la Fédération Française de Football a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé et la position du Real Madrid vis-à-vis des JO : « Je ne fais pas de la politique fiction, je ne sais pas où ira Kylian Mbappé, aucune annonce n'a été faite (…) Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connait les conditions (pas une date FIFA, accord des clubs), je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C'est d'ailleurs le seul club étranger à nous avoir informé de cela », explique Diallo.

