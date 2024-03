Le PSG annonce la couleur au FC Barcelone

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG va retrouver une vieille connaissance en Ligue des champions, héritant du FC Barcelone pour son quart de finale. Un rendez-vous pris avec sérieux dans les rangs parisiens, Fabian Ruiz évoquant ce jeudi dans les colonnes de la presse catalane un « match très difficile », avec l’ambition de frapper un gros coup.

La rivalité européenne entre le PSG et le FC Barcelone va connaître un nouveau chapitre en avril à l’occasion du quart de finale de Ligue des champions qui oppose les deux clubs. Depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, le club a déjà croisé la route des Blaugrana à cinq reprises, une opposition particulière pour Luis Enrique, à la tête du Barça lors de la fameuse remontada de 2017. Le club culé a depuis changé de visage, mais cela n’empêche pas Fabian Ruiz de faire preuve de prudence au moment d’évoquer la double confrontation à venir.

« Nous préparer au mieux et arriver dans les meilleures conditions »

« Au final, nous sommes les huit meilleures équipes d'Europe. Chaque équipe a ses points forts et tout adversaire sera difficile. Nous savons que Barcelone est un grand club, qu'il s'est très bien comporté dans la dernière ligne droite du championnat et que ce sera un match très serré, qui se jouera sur de petits détails , confie le milieu du PSG, qui reste déterminé. Nous allons essayer de nous préparer au mieux et d'arriver dans les meilleures conditions possibles pour essayer de passer. »

« Nous devrons travailler dur »