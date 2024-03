Le PSG plombé par un grand club pour l’après-Mbappé ?

Benjamin Labrousse

En juin prochain, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de son contrat. Désormais, la cellule de recrutement parisienne s’active en quête de renforts offensifs pour cet été. Et si plusieurs noms ont d’ores et déjà été associés à Paris, certains d’entre eux sont également sur les tablettes de plusieurs clubs historiques, comme c’est le cas de l’AC Milan. Explication.

Encore en course dans toutes les compétitions possibles, le PSG s’apprête à connaître un été palpitant. Si le départ en fin de saison de Kylian Mbappé sonne comme un gros coup dur pour le club parisien, un mercato estival de grande envergure pourrait également être réalisé. Et ce notamment dans le secteur offensif.

Mbappé - PSG : Il promet l’enfer au Real Madrid https://t.co/xUfQfNQwm0 pic.twitter.com/KiHn1SlfS3 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Le PSG surveille deux cracks au poste d’attaquant

Ainsi, plusieurs noms ont déjà été associés au PSG, qu’il s’agisse d’avant-centres ou encore d’ailiers. Pour le poste de numéro 9, Benjamin Sesko et Joshua Zirkzee apparaissent comme des solutions de choix pour la direction parisienne. Évoluant respectivement au RB Leipzig et à Bologne, les deux joueurs correspondent parfaitement aux nouveaux critères de recrutement du PSG.

Zirkzee et Sesko, priorités de l’AC Milan