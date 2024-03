Real Madrid : Une star vend la mèche pour sa signature !

Hugo Chirossel

Presque trois ans après avoir mis un terme à sa carrière internationale, Toni Kroos fait son retour au sein de la sélection allemande lors de cette trêve internationale. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain âgé de 34 ans a évoqué sa prolongation avec le Real Madrid, lui qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Comme la tendance le laissait penser ces dernières semaines, Toni Kroos fait son retour avec la Mannschaft lors de cette trêve internationale. Le milieu de terrain du Real Madrid avait mis un terme à sa carrière internationale il y a presque trois ans, après l’Euro 2021. Alors que la prochaine édition de la compétition continentale aura lieu en Allemagne, Toni Kroos a décidé de faire son retour en sélection.

Kroos en fin de contrat avec le Real Madrid

« Lorsque le sélectionneur national m'a demandé si j'aimerais participer à ce tournoi, ma principale préoccupation était, bien sûr, de pouvoir aider l'équipe. Je me suis posé la question et je pense que j'ai répondu oui », a expliqué Toni Kroos ce mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par Marca . L’Allemand de 34 ans a également évoqué sa prolongation avec le Real Madrid, lui qui arrive à la fin de son contrat.

« La relation entre le club et moi est trop bonne pour qu'il y ait des problèmes »