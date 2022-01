Formule 1

Formule 1 : Les confidences de George Russell sur son arrivée chez Mercedes !

Publié le 21 janvier 2022 à 10h35 par B.L.

Après trois années passées chez Williams, George Russell pilotera pour Mercedes en 2022. Le Britannique compte s'inspirer de ses échecs afin de pouvoir briller au sein de l'écurie allemande.

George Russell va changer de dimension en 2022. Après trois années passées dans la deuxième partie du classement général avec Williams, le pilote de 23 ans devrait jouer les premiers rôles au volant de sa monoplace Mercedes. Et le Britannique compte bien se servir des moments difficiles vécus dans sa carrière en Formule 1 afin de répondre présent avec l'écurie dirigée par Toto Wolff.

« Savoir rebondir me servira beaucoup chez Mercedes car le niveau sera impitoyable »