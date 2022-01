Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher affiche des ambitions XXL pour son avenir !

Publié le 20 janvier 2022 à 10h35 par B.C.

Après une première saison compliquée chez Haas, Mick Schumacher a affiché sa joie de pouvoir être en Formule 1 et affiche de grands objectifs pour la suite de sa carrière.

L'année dernière, Mick Schumacher a fait ses grands débuts en Formule 1 chez Haas. Une première saison compliquée pour le pilote allemand, qui a terminé à la 19e place du classement général mais qui ne s’avoue pas vaincu pour autant. Alors que la nouvelle saison de F1 débutera en mars, Mick Schumacher a avoué vivre un rêve et espère désormais progresser, avec l’ambition de décrocher le titre suprême à l’avenir.

« J’espère m’asseoir dans la voiture la plus rapide pour disputer le championnat du monde »