Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... McLaren met la pression sur la FIA !

Publié le 19 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Zak Brown, patron de McLaren, a exhorté à la Fédération internationale de l'automobile à apporter une réponse claire à ce qui a pu se passer à Abu Dhabi.

Des semaines sont passées, mais l’affaire est loin d’être oubliée. Très critiqués après le dernier Grand Prix de la saison 2021 à Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen remporter son premier titre de Champion du monde, la Formule 1 et la FIA doivent faire quelque chose. Lewis Hamilton semble en effet toujours très remonté et pointe du doigt les décisions prises dans les derniers tours, qui lui ont clairement couté la victoire et le titre. Le pilote de Mercedes menace même de ne plus remettre un pied sur le circuit pour le moment, appelant à des grands changements dans les grandes instances de la Formule 1.

« La FIA doit publier un rapport »