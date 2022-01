Formule 1

Formule 1 : McLaren affiche une certitude pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 19 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton reste incertain, Zak Brown, patron de McLaren, pense que le Britannique reviendra la saison prochaine pour tenter de conquérir un huitième titre.

Battu par Max Verstappen dans le dernier tour d'un Grand Prix d'Abu Dhabi qui a déclenché de nombreuses polémiques, Lewis Hamilton est toujours dans le flou pour son avenir. Et pour cause, le pilote britannique semble avoir dû mal à digérer les événements qui ont eu lieu lors de la dernière course de la saison, et notamment les décisions prises par la direction de course sous le régime de voiture de sécurité qui lui ont couté le titre mondial. Cela fait désormais un mois que Lewis Hamilton se terre dans le silence et entretient donc le flou sur son avenir. Mais Zak Brown, patron de l'écurie McLaren, se montre assez optimiste.

«C’est un combattant et il voudra revenir»