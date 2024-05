Après avoir dégouté le PSG, il défie le Real Madrid !

Axel Cornic

Après avoir battu la Real Sociedad et le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain s’est cassé les dents sur le Borussia Dortmund, qui va donc disputer la finale de Ligue des Champions le 1er juin prochain. Et après avoir défait Kylian Mbappé et ses coéquipiers, les Allemands semblent bien décidés à aller jusqu’au bout !

C’était censé être la partie la plus simple du tableau des phases finales. Mais le PSG s’est pris les pieds dans le tapis et après avoir brillamment éliminé le FC Barcelone, il a perdu contre Dortmund à l’aller comme au retour.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Dortmund éteint le PSG

Evidemment, si du côté du PSG c’était l’énorme détresse, du côté du BVB on n’a pas manqué de savourer cette victoire, avec notamment quelques petits chambrages. C’est le cas avec le compte officiel du club, qui a rappelé à Paris sa célébration de 2022, lors de la victoire en huitième de finale.

« Nous avons gagné contre le PSG, alors pourquoi ne pas faire la même chose à Wembley !? »