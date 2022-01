Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... McLaren dénonce une «farce» après la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 18 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Plus d'un mois après l'échéance de la saison, Zak Brown pointe du doigt le comportement de Mercedes et Red Bull lors du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Le 12 décembre dernier, Max Verstappen remportait son premier sacre mondial en dominant Lewis Hamilton au terme d'une fin de course totalement folle qui a vu Michael Masi, directeur de course, prendre des décisions plus que controversées. La polémique ne désenfle pas et l'avenir du pilote Mercedes reste en suspens. Toutefois, alors que la FIA est au cœur des critiques, Zak Brown, le patron de McLaren, estime que Mercedes et Red Bull ont été pris à leur propre jeu.

«Cela a davantage ressemblé à une publicité pour une farce»