Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Bottas affiche un gros regret !

Publié le 18 janvier 2022 à 11h35 par B.L. mis à jour le 18 janvier 2022 à 11h43

Alors que Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo en 2022, le Finlandais est revenu sur ses années passées chez Mercedes. Le pilote de 32 ans aurait souhaité être sacré avec l'écurie allemande.

Valtteri Bottas ne défendra plus les couleurs de Mercedes à compter de la saison 2022. Après cinq années passées au sein de l'écurie allemande, le Finlandais s'est engagé avec Alfa Romeo. Avant de débuter sa nouvelle aventure, Valtteri Bottas a fait le bilan de son passage chez Mercedes. Dans l'ombre de Lewis Hamilton, le pilote de 32 ans regrette son échec dans la conquête d'un titre de champion du monde.

« Cela ressemble à un échec de ne pas avoir gagné de titre avec Mercedes »