Formule 1 : Abu Dhabi, polémique... La grosse sortie de Romain Grosjean sur la FIA !

Publié le 17 janvier 2022 à 20h35 par B.L. mis à jour le 17 janvier 2022 à 20h37

Le 12 décembre dernier, au Grand Prix d'Abu Dhabi, la FIA a été critiquée, notamment par Mercedes, pour certaines de ses décisions. Mais pour Romain Grosjean, Michael Masi, directeur de course de la FIA, a fait les bons choix.

Plus d'un mois après le sacre de Max Verstappen, le Grand Prix d'Abu Dhabi suscite encore de nombreuses réactions en coulisses. À six tours de la fin de la course, Nicholas Latifi (Williams) a été victime d'un crash, entraînant l'intervention de la voiture de sécurité. Cette dernière s'est retirée de la piste juste avant le dernier tour. Par conséquent, Max Verstappen a réussi à dépasser Lewis Hamilton pour s'imposer et remporter le titre de champion du monde. Alors que la FIA a essuyé de nombreuses critiques, Romain Grosjean a lui apporté son soutien aux instances de Formule 1.

« Je pense que Michael Masi a pris la bonne décision »