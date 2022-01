Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Romain Grosjean prend position !

Publié le 17 janvier 2022 à 19h35 par B.L.

À l'occasion d'une conférence sur le thème de l'IndyCar, Romain Grosjean est revenu sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en 2021. Pour le Français, le titre ne s'est pas uniquement joué au Grand Prix d'Abu Dhabi.

La fin de la saison de Formule 1 fait toujours autant parler d'elle. Le 12 décembre dernier, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Alors que Lewis Hamilton dominait les débats, l'intervention de la voiture de sécurité à la fin de la course a permis à Max Verstappen de dépasser le Britannique dans l'ultime tour de piste. Mais pour Romain Grosjean, le Néerlandais a construit son titre tout au long de l'année.

« La mauvaise perception est de penser que le Championnat du monde s'est joué sur un tour »