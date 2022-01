Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… La FIA reçoit un soutien après le GP d’Abu Dhabi !

Publié le 16 janvier 2022 à 22h35 par B.C. mis à jour le 16 janvier 2022 à 22h36

Alors que le final du Grand Prix d’Abu Dhabi fait toujours polémique, Gerhard Berger estime que la meilleure décision a été prise.

Tout proche de remporter le huitième titre mondial de sa carrière lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton a finalement vu Max Verstappen l’emporter lors de la dernière course de la saison, grâce à l’intervention de la voiture de sécurité et aux décisions de Michael Masi, directeur de course, qui a relancé ce jour-là les pilotes pour un dernier tour en permettant seulement aux retardataires intercalés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen de se dédoubler. Le Néerlandais disposait alors d’un avantage certain grâce à ses gommes tendres. Depuis, les critiques sont nombreuses sur l’épilogue de cette saison de F1 renversante, mais de son côté, l’ancien pilote Gerhard Berger estime que la meilleure décision a été prise.

« Un malheureux concours de circonstances »