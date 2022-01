Formule 1

Formule 1 : Vettel lâche un message fort sur le retour d’Alonso !

Publié le 16 janvier 2022 à 20h35 par B.C.

Alors que Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 la saison dernière, Sebastian Vettel est heureux d’avoir pu se frotter à nouveau à l’Espagnol.

Après deux années loin de la Formule 1, lui permettant de relever de nouveaux défis avec l’Indycar ou le Paris-Dakar, Fernando Alonso a fait son retour la saison dernière au volant d’une Alpine. Le double champion du monde a terminé 10e du classement général et espère désormais faire mieux en 2022. De son côté, Sebastian Vettel se montre heureux d’avoir pu retrouver l’Espagnol en Formule 1, qu’il considère comme un concurrent sérieux en vue de la reprise.

« Me battre avec Fernando a été très spécial »