Formule 1

Formule 1 : Ferrari, Aston Martin… Sebastian Vettel affiche un regret !

Publié le 16 janvier 2022 à 18h35 par B.C.

Alors qu’il vient de disputer sa première saison chez Aston Martin, Sebastian Vettel estime ne pas avoir obtenu les résultats espérés avec sa nouvelle écurie.

En difficulté chez Ferrari, Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin l’année dernière. Le quadruple champion du monde a dû s’adapter à un nouvel environnement et une nouvelle monoplace qui n’a pas pu rivaliser avec les autres concurrents. Ainsi, Sebastian Vettel a fini l’année 12e au classement général, un résultat qui ne satisfait pas l’Allemand, désireux de faire mieux en 2022.

« L’équipe et moi-même espérions plus »